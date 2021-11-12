«Динамо» готово заплатить € 8 млн за полузащитника «Фенербахче»

Согласно сведениям источника, у Пелькаса натянутые отношения с главным тренером «Фенербахче» Витором Перейрой, что влияет на положение игрока в команде. «Динамо» хочет воспользоваться этой ситуацией и готово предложить за Димитриоса € 8 млн.

В нынешнем сезоне на счету Пелькаса 11 матчей в составе «Фенербахче». Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2023 года.