Гендиректор «Рубина» высказался о будущем Леонида Слуцкого в клубе

«Сейчас у “Рубина” результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Самое плохое, когда есть завышенные ожидания. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков… Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Вы же видите, мы и так пробуем, и по-другому, по-третьему. Результат, соответственно, ожидаемый.



Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас всё спокойно и хорошо. Мы в “Рубине” не можем по-другому: стараемся работать в соответствии с принятым планом развития. В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.