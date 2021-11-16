«Все осталось у нее, и квартира, и машина». Филимонов рассказал о разводе со второй женой

— Мы с женой разошлись, а многие вещи были на нее оформлены: и квартира, и машина. Это все осталось у нее.

— Ничего себе! А как это случилось?

— Ну как. Любовь же зла. Какие-то аргументы мне на тот момент казались убедительными. Она говорила: «Ты там на сборах, ты там, давай я все сделаю». Где-то в таком ключе было.

— И счета тоже? Деньги?

— Да.

— О боже. Как ощущения?

— Честно говоря, достаточно сложные. Был небольшой шок. Но я понимал, что здоров, силы есть, руки целы, ноги целы, голова на плечах — будем зарабатывать.

— Связана ли такая длинная карьера с тем, что вы хотели зарабатывать?

— Честно говоря, я задавал себе этот вопрос. Да, заработок хороший, но есть масса примеров, где можно было зарабатывать и больше, если бы было желание и возможность. Я футболист, всю жизнь играл в футбол. Если есть возможность играть и зарабатывать футболом, почему нет, — сказал Филимонов в интервью Sports.ru.