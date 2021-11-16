Госдума приняла законопроект о введении Fan ID в первом чтении
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Во вторник, 16 ноября, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков.
Во вторник, 16 ноября, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков.
Законопроект закрепляет за правительством РФ определение спортивных мероприятий, которые можно будет посещать только при обязательной идентификации зрителей.
Вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника турнира, осуществляемой «в целях обеспечения безопасности».
Ранее сообщалось, что на внедрение данной системы в 2021—2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.