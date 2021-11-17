«Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна

На данный момент у руководства клуба есть ряд кандидатов на должность, вакантную после разрыва контракта с Андреем Тихоновым, но большинство из них не имеют опыта работы в больших клубах.

Напомним, Тихонов возглавил «Астану» осенью 2020 года. В октябре текущего года специалист был дисквалифицирован в Казахстане на два года. Такая санкция была выписана Тихонову после матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» в Алматы (0:1).

В конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле, и матч был продолжен.