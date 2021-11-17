В РПЛ введут паспорт болельщика: кого теперь не пустят на стадионы и в чем минусы системы?

Российские стадионы ждут новые правила: госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательном Fan ID при посещении спортивных мероприятий. Текст одобренного документа во многих пунктах не содержит конкретики — не указано, что это за соревнования, когда оформление Fan ID станет обязательным, будет ли разрешение разовым или распространится на все спортивные мероприятия в стране. В этом нет ничего необычного — часто в первом чтении принимается общая концепция закона, а детали прописываются уже в поправках ко второму чтению. Но все же текст законопроекта и дискуссия в Думе при его принятии позволяют понять, как будут действовать новые правила и когда они вступят в силу. А в том, что закон будет принят, сомнений нет никаких.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsGf6q0FJ_4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsGf6q0FJ_4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Давайте разбираться в нюансах.

Кто придумал этот закон?

С инициативой введения «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования» (так в тексте обозначен документ, известный также как «Паспорт болельщика» или «Fan ID») выступило правительство. Законопроект поступил в Госдуму еще 17 июня и прошел все необходимые согласования. Более того, еще не зная итогов голосования депутатов, Минфин выделил деньги на внедрение Fan ID в действующем бюджете и бюджете на 2022 год. Минспорт на эти цели получит 773,6 млн рублей. Большая часть этих денег (679 миллионов) пойдет на оборудование системами контроля тех стадионов клубов РПЛ, где они отсутствовали, а еще 95 млн рублей — на доработку системы там, где такое оборудование уже было установлено (арены ЧМ-2018).

Для посещения каких турниров потребуется Fan ID?

В тексте закона не указаны конкретные соревнования. Упоминается лишь, что у правительства появится право определять список официальных спортивных соревнований, где применят Fan ID.

Однако сопровождающие законопроект документы (пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование), а также комментарии представителей Минспорта не оставляют сомнений — эта система принимается конкретно под матчи РПЛ. По крайней мере все деньги, выделенные государством, потратят исключительно на оборудование стадионов главной футбольной лиги страны.

В первом чтении никакие другие соревнования даже не обсуждались.

Оформлять Fan ID должны будут и приезжие болельщики, и иностранные туристы, а также другие посетители соревнований — журналисты, стюарды и даже спортсмены.

Когда Fan ID на футболе станет обязательным?

В тексте законопроекта нет конкретных сроков. Но практически наверняка можно утверждать, что система заработает не раньше начала сезона-2022/23. Сам закон могут принять еще до нового года — поправки ко второму чтению вносятся до 15 декабря, а третье, заключительное чтение — часто просто формальность, и его проводят одновременно со вторым.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVdOmIkokgS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVdOmIkokgS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVdOmIkokgS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Представлявший Думе законопроект замминистра спорта Андрей Федоров объяснил депутатам, что оборудование стадионов необходимыми системами идентификации завершат в течение 2022 года.

Зачем это вообще нужно?

И в тексте документа, и в объяснениях официальных лиц фигурирует единственная причина — обеспечение безопасности граждан при проведении массовых спортивных мероприятий. Такое объяснение не выглядит убедительным — за последние годы на матчах РПЛ не фиксировалось сколько-нибудь существенных инцидентов, которые можно было бы квалифицировать как угрозу общественной безопасности.

На ток-шоу Матч ТВ «Есть тема» о введении в России Fan ID ведущий программы Антон Анисимов вслед за минспортом повторял тезис о необходимости защиты простых болельщиков от футбольных хулиганов, но смог привести лишь два примера, когда безопасность на стадионе во время матча РПЛ оказалась под угрозой — бросок петарды в Шунина на матче «Динамо» — «Зенит» в Химках в 2012 году и забег болельщиков на поле с печально известным перфомансом фаната по прозвищу Гулливер на матче тех же команд в Петербурге год спустя.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LACxJubWO9g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Присутствовавшие на телешоу представители объединений болельщиков отметили, что со времен тех происшествий прошло немало времени, и теперь все стадионы оборудованы камерами для идентификации потенциальных нарушителей, а МВД ведет базу футбольных хулиганов, которым запрещено посещение матчей решением суда. И учитывая это, введение дополнительных систем контроля представляется излишним.

Той же точки зрения придерживались и некоторые депутаты Госдумы, участвовавшие в обсуждении. Депутат от КПРФ Владимир Исаков, представившийся болельщиком тульского «Арсенала», напомнил, что активные фанаты как правило и без закона оформляют абонементы на матчи, предоставляя свои персональные данные.

Представитель минспорта Федоров на все подобные возражения не отвечал по существу, ссылаясь на позитивный опыт использования Fan ID во время ЧМ-2018. При этом он ответил, что внедрение подобных систем идентификации для посещения других массовых мероприятий — концертов или митингов — правительством не рассматривается.

Как голосовали депутаты?

Несмотря на большое количество критических замечаний во время обсуждения, законопроект ожидаемо приняли большинством (70,5%) голосов. За введение Fan ID проголосовали фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия» (317 голосов «за» при четырех воздержавшихся). Против выступили КПРФ и «Новые люди» (69 голосов «против»). Члены фракции ЛДПР не участвовали в голосовании.

Как можно будет оформить Fan ID?

В тексте законопроекта отсутствует конкретика на этот счет. Вероятно, она появится ко второму чтению, а процедуры подробно пропишут в подзаконных актах. Однако из обсуждения в Думе и заявлений представителей правительства картина складывается следующая: оформить карту болельщика можно будет онлайн, возможно, через портал Госуслуг. Ответственным министерством за оформление Fan ID выбрано Минцифры, отвечающее за цифровизацию государственных услуг, в том числе выдачу QR-кодов для привитых вакциной от ковида, проведение электронного голосования на выборах и т. д.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrKb5GyFNG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrKb5GyFNG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrKb5GyFNG7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Паспорт Болельщика (@fan.id.2018)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вероятно, оформление паспорта болельщика займет более одного дня — в законопроекте прописано, что система идентификации болельщиков может быть связана «с иными информационными системами», установленными правительством. Вероятно, имеются в виду базы данных (в том числе и закрытые), которые ведут силовые ведомства, в том числе и спецслужбы — ФСБ, ФСО.

По какой причине могут отказать в Fan ID?

Во время проведения ЧМ-2018 (а также Кубка Конфедераций в 2017 году и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге) некоторым болельщикам не выдали паспорт болельщика. Их точное число неизвестно, вероятно, речь шла как минимум о нескольких сотнях. Оспорить отказ и узнать причину было практически невозможно. Несколько болельщиков пытались сделать это через суд, но смогли узнать лишь то, что основанием для фактического запрета на посещение стадион стало некое решение ФСБ. О причинах внесения в черные списки спецслужб в ходе судебных заседаниях не сообщалось.

Например, жителю Екатеринбурга Антону Маслову судья объяснил, что признавать гражданина источником угрозы безопасности и общества — дело госорганов обеспечения безопасности (в частности, ФСБ России), «и суд не вправе вмешиваться в данные полномочия».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ12YDHHEAm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ12YDHHEAm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ12YDHHEAm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Евгений Фионин (@fionin1987)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В принятом законопроекте прописаны две главные причины, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID. Первая — решение суда о запрете на посещение спортивных мероприятий. Их выносят в отношении задержанных на стадионе болельщиков за разного рода нарушения — от нецензурной брани до использования пиротехники или участие в драке. Ведет этот черный список МВД, и он есть в открытом доступе. Судебный запрет рассчитан на определенный срок, после истечения которого человеку должны вернуть право посещать стадион.

Гораздо сложнее ситуация для болельщиков, которые получат отказ по линии ФСБ/ФСО. Это может произойти, если гражданин, по мнению спецслужб, «представляет угрозу обороноспособности или безопасности государства». И в отношении которого имеется информация о фактах нарушения общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных или иных массовых мероприятий (в том числе за пределами территории России) или (внимание!) о «намерении совершить соответствующие противоправные деяния».

В законопроекте прописано, что в случае отказа в выдаче Fan ID заявитель получит извещение с указанием основания, в соответствии с которым было принято такое решение (во время ЧМ-2018 года никаких извещений не было). Отказ можно оспорить в суде — это тоже указано в законопроекте.

Логичный вопрос: а кто попадает в черные списки спецслужб?

«Это люди, замеченные, например, в участии в несанкционированных политических акциях или допустивших определенного рода высказывания в социальных сетях. Даже если эти граждане не привлекались к какой-либо ответственности за эти действия. Можно сказать, что это список неблагонадежных, который постоянно обновляется», — рассказал Sports.ru источник, взаимодействовавший со спецслужбами по вопросам безопасности и оформления Fan ID во время ЧМ-2018.

Наличие пункта о «намерениях совершить противоправные деяния» практически исключает возможность успешного обжалования решения ФСБ.

Что думают клубы РПЛ?

Замминистра спорта Федоров заявил, что идея внедрения Fan ID обсуждалась «со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с клубами». По его словам, введение этой системы «поддержали все». Но это не совсем так. Например, президент «Урала» Григорий Иванов в беседе со Sports.ru говорил, что категорически против внедрения этой системы.

Я был и остаюсь против Fan ID. У нас и так стадионы не очень-то заполняются, а с ним будет еще хуже Григорий Иванов президент футбольного клуба «Урал»

В марте 2021 года РПЛ заявила о запуске собственной системы идентификации болельщиков «Премьер Pass». Но в отличие от предложенного правительством Fan ID, она добровольная. Болельщики передавали системе свои персональные данные, а взамен должны были получить более комфортный проход на трибуны через отдельный вход, а также скидки на билеты и атрибутику. К старту нынешнего сезона «Премьер Pass» оформили 3,5 тысяч человек, сообщал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники в РПЛ.

Официальных заявлений по поводу внедрения Fan ID от клубов и РПЛ пока не поступало.

Чиновники минспорта не согласны, что внедрение обязательной идентификации болельщиков отрицательно скажется на посещаемости матчей РПЛ. Министерство посчитало, что посещаемость наоборот вырастет: на трибуны массово придут семьи с детьми, которые сегодня отказываются от посещения игр, так как не чувствуют себя в полной безопасности на стадионе.

На замечание депутата Антона Ткачева от фракции «Новые люди», что внедрение похожих систем идентификации привело к двукратному сокращению посещаемости чемпионатов Италии и Турции, и было признано там ошибочной мерой, заместитель министра ответил, что «это совсем другое» и добавил: «Возможно, снижение посещаемости было связано с какими-то другими факторами».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUsaQkDj5Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUsaQkDj5Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUsaQkDj5Xb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не являюсь болельщиком, но может возникнуть ситуация, когда я иду мимо стадиона с ребенком и говорю: “О, футбол! Пойдем!” А меня не пускают, потому что нет паспорта болельщика. Кому это нужно?», — задал вопрос избравшийся в Думу актер Дмитрий Певцов.

Представитель Минспорта пообещал, что ко второму чтению все вопросы и пожелания будут учтены.