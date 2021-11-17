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17 ноября, источник: Sport24

Спортивный директор «Лиона»: «Нам нравится Азмун. Мы постараемся его подписать»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано заявил, что клуб собирается подписать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

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Источник: РИА "Новости"

«Азмун нам очень нравится — мне, а также нашему главному тренеру команды Петеру Бошу. Я не знаю, сможем ли мы его подписать в конечном итоге, но, конечно же, мы постараемся это сделать», — приводит слова Жуниньо RMC Sport.

Действующий контракт Азмуна с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Trasnfermarkt оценивает рыночную стоимость иранского футболиста в 25 млн евро.

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