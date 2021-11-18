СМИ: Роман Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить ему зарплату

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 15, 20.11.2021, 19:00 Краснодар - Спартак -

«Невероятная история. Мне даже сложно в это поверить. Рассказали, что Зобнин пришел к руководству “Спартака” и попросил уменьшить ему зарплату. Он это обосновал тем, что получает незаслуженно много. Ранее в СМИ писали, что его зарплата была 3−3,3 миллиона евро в год», — написал он.

Теперь же футболист будет получать около двух миллионов по трехлетнему контракту.

При этом руководство «красно-белых» отказалось комментировать это сообщение.