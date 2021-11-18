Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.11
Нефтехимик
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
17.11
КАМАЗ
Волгарь
00
Футбол. Первый дивизион
17.11
Кубань
Алания
55
Футбол. Первый дивизион
17.11
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
17.11
Акрон
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
17.11
Велес
Спартак-2
21
Все события
11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Роман Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить ему зарплату

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Полузащитник сборной России Роман Зобнин попросил руководство московского «Спартака» уменьшить ему заработную плату, сообщил журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 15, 20.11.2021, 19:00

Краснодар-Спартак-

«Невероятная история. Мне даже сложно в это поверить. Рассказали, что Зобнин пришел к руководству “Спартака” и попросил уменьшить ему зарплату. Он это обосновал тем, что получает незаслуженно много. Ранее в СМИ писали, что его зарплата была 3−3,3 миллиона евро в год», — написал он.

Теперь же футболист будет получать около двух миллионов по трехлетнему контракту.

При этом руководство «красно-белых» отказалось комментировать это сообщение.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Нокаут в бикини: секс-символ ММА поделилась нереальной фотосессией
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь