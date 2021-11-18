Умер бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба

«На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок “Крыльев Советов”, заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб “Крылья Советов” приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Информацию о смерти полузащитника подтвердила и его бывшая жена Надежда Ковба.

«Прощай, Денис. Мы всегда будем тебя любить и помнить», — написала Надежда Ковба на своей странице в инстаграме.

Экс-супруга спортсмена неделю назад сообщила, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за коронавирусной инфекции.

Денис Ковба родился в 1979 году в Витебске, где и начал играть в футбол в ДЮСШ местного «Локомотива». Ему удалось попасть в основной состав команды, а в 1998 году он уехал на Украину в кировоградскую «Звезду». В июне 2000 года полузащитника подписали самарские «Крылья Советов». За них он играл до 2009 года, после чего перешел в «Спарту» из Праги, с которой стал чемпионом Чехии. Летом 2010 года он вернулся в «Крылья». Всего за самарскую команду он провел более 250 матчей, становился бронзовым призером Чемпионата России и выходил в финал Кубка России.

В 2013 году начал работать тренером-селекционером клубном центре подготовки футболистов «Крыльев Советов». В 2017 году вместе в Виталием Булыгой открыл детскую школу в Минске.

С января 2020 года работал главным тренером дубля «Витебска».