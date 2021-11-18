Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог

20 октября после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» в Москве Коршунов несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, снимавшего его на камеру. Сообщалось, что у нападавшего в крови обнаружен алкоголь. Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования.