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13:51 (мск), источник: Sport24

Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог

Суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, обвиняемому в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Сумма залога — 1 млн рублей, передает корреспондент Sport24 Антон Дорофеев.

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Источник: Sport24
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Суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, обвиняемому в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Сумма залога — 1 млн рублей, передает корреспондент Sport24 Антон Дорофеев.

20 октября после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» в Москве Коршунов несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, снимавшего его на камеру. Сообщалось, что у нападавшего в крови обнаружен алкоголь. Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Коршунова по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. 22 октября Тушинский суд Москвы арестовал Коршунова до 21 декабря. Защита обжаловала эту меру пресечения.

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