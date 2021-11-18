Экс-глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог

Суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, обвиняемому в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Сумма залога — 1 млн рублей, передает корреспондент Sport24 Антон Дорофеев.
20 октября после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» в Москве Коршунов несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, снимавшего его на камеру. Сообщалось, что у нападавшего в крови обнаружен алкоголь. Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Коршунова по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. 22 октября Тушинский суд Москвы арестовал Коршунова до 21 декабря. Защита обжаловала эту меру пресечения.