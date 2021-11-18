«Не верю в это»: Мостовой прокомментировал слухи о просьбе Зобнина снизить ему зарплату

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с РИА «Новости» заявил, что не верит в просьбу полузащитника «Спартака» Романа Зобнина снизить ему зарплату.

«Не верю в это. Никогда не слышал историй, чтобы игроки сами просили уменьшить им зарплату.



Бывает, что руководство клуба просит футболиста уменьшить оклад из-за каких-то финансовых проблем», — заявил Мостовой.