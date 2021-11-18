«Не верю в это»: Мостовой прокомментировал слухи о просьбе Зобнина снизить ему зарплату
Ранее стало известно, что полузащитник попросил уменьшить его оклад, мотивировав это тем, что получает слишком много.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Ранее стало известно, что полузащитник попросил уменьшить его оклад, мотивировав это тем, что получает слишком много.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с РИА «Новости» заявил, что не верит в просьбу полузащитника «Спартака» Романа Зобнина снизить ему зарплату.
«Не верю в это. Никогда не слышал историй, чтобы игроки сами просили уменьшить им зарплату.
Бывает, что руководство клуба просит футболиста уменьшить оклад из-за каких-то финансовых проблем», — заявил Мостовой.
Ранее стало известно, что футболист Роман Зобнин попросил руководство «Спартака» снизить ему зарплату, так как считает, что получает слишком много.