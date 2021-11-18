Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.11
Нефтехимик
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
17.11
КАМАЗ
Волгарь
00
Футбол. Первый дивизион
17.11
Кубань
Алания
55
Футбол. Первый дивизион
17.11
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
17.11
Акрон
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
17.11
Велес
Спартак-2
21
Все события
14:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черевченко вернется на пост главного тренера «Химок»

Как стало известно «СЭ», Игорь Черевченко возвращается на пост главного тренера «Химок».

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

25 октября подмосковный клуб отправили в отставку 47-летнего российского специалиста.

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ранее сообщил, что примерно к 19 ноября клуб объявит имя нового главного тренера. На данный момент исполняющим обязанности является Игорь Ющенко.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 12 очками.

 10 причин отказаться от алкоголя
Роналду, Левандовски, победители Евро — ЧМ-2022 может лишиться топ-сборных, звезд, а также России. Все из-за политики ФИФА
Фоторепортажи
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь