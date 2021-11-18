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15:26 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Зобнина о просьбе игрока понизить зарплату: Фэйк. Зачем футболисту понижать зарплату?

Павел Андреев, агент полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказался о зарплате клиента.

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Источник: РИА "Новости"
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СМИ: Роман Зобнин попросил руководство «Спартака» уменьшить ему зарплату

Ранее журналист Илья Казаков заявил, что Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату с 3 млн евро в год до 2.

«У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк.

У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?» — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «ВсёПроСпорт» Дмитрием Лариным.

Первым о желании Зобнина снизить ему зарплату сообщил журналист Илья Казаков.

По его словам, игрок мотивировал это тем, что получает незаслуженно много. Зарплата Зобнина в данный момент составляет порядка 3−3,3 млн евро в год.

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