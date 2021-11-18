Агент Зобнина о просьбе игрока понизить зарплату: Фэйк. Зачем футболисту понижать зарплату?
Павел Андреев, агент полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказался о зарплате клиента.
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Павел Андреев, агент полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказался о зарплате клиента.
Ранее журналист Илья Казаков заявил, что Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату с 3 млн евро в год до 2.
«У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк.
У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?» — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «ВсёПроСпорт» Дмитрием Лариным.
Первым о желании Зобнина снизить ему зарплату сообщил журналист Илья Казаков.
По его словам, игрок мотивировал это тем, что получает незаслуженно много. Зарплата Зобнина в данный момент составляет порядка 3−3,3 млн евро в год.