Агент Зобнина о просьбе игрока понизить зарплату: Фэйк. Зачем футболисту понижать зарплату?

Ранее журналист Илья Казаков заявил, что Зобнин попросил «Спартак» уменьшить ему зарплату с 3 млн евро в год до 2.

«У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк.



У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?» — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «ВсёПроСпорт» Дмитрием Лариным.

Первым о желании Зобнина снизить ему зарплату сообщил журналист Илья Казаков.