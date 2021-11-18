Зобнин просит понизить ему зарплату в «Спартаке». Вы в это верите? Такое вообще бывает? Вот что об этом говорят

18 ноября бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил у себя в телеграм-канале головокружительную новость. По данным Ильи, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба понизить ему зарплату больше, чем на 1 миллион евро.

«Невероятная история. Даже сложно поверить. Рассказали, что Зобнин пришел к руководству клуба и попросил… уменьшить ему зарплату. С предлогом, что получает незаслуженно много. Писали, что у него было €3−3,3 млн в год. Теперь около 2. Контракт еще на 3 года», — написал Казаков.

Такое вообще могло случиться в профессиональном футболе? Вот что об этом думают эксперты, с которыми поговорил Sport24.

Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака» и легенда «Сельты»

Бред. Никогда такого не слышал и не видел на своей практике. Похоже на какую-то дезинформацию. Обычно, наоборот, руководство клуба может попросить пойти игроков на уступки, где-то ужаться по зарплате из-за сложностей в клубе, но никак не от самих футболистов такая инициатива может исходить. Не верю.

Гаджи Гаджиев, заслуженный тренер России

Конечно, я могу поверить, что такое возможно. А почему нет? Безусловно, это две разные вещи — когда навстречу идет игрок и когда клуб. В данном случае мы видим действительно благородный шаг со стороны Романа. Но такие прецеденты уже были и в других чемпионатах. Поэтому не вижу здесь ничего сверхъестественного.

Понятно, что это еще не подтверждено, но будем считать, что это точная информация. Можем смело поаплодировать Зобнину. Это действительно благородный поступок настоящего мужчины и образцового спортсмена.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР

Я Зобнина знаю хорошо — он очень скромный и порядочный человек. Когда его награждали как «Джентльмена года», мне они с женой очень понравились своей непритязательностью. Он не виноват, что у него нет высокой бразильской техники — покрывает этот недостаток за счет сумасшедшей работоспособности. Осуждать я его никогда не буду, как бы он ни играл, но могу делать замечания, как профессионал.

Для меня не кажется странным и дикостью его желание понизить зарплату. Более того, я полностью уверен, что это так и есть. Это доказывает, что порядочные футболисты еще остались в нашем футболе. Не все испортились.

***

Бывший комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале посоветовал Зобнину не отказываться от части зарплаты, а направить ее на благотворительность. «Что сказать? Так поступают интроверты. Но это неправильно. Роман, если ты считаешь, что денег избыточно, не обязательно сокращать расходы нефтяной компании. Можно заняться благотворительностью самому. Роман, мы собираем деньги на двух пацанов со СМА. Они погибнут без нас. Я, кстати, перевел. Переведи, Роман. Ты ж добрый парень. У тебя лишние деньги — так есть же сердце, чтоб ими распорядиться. Фонд Ройзмана. Там два мальчика со СМА, спинально-мышечная атрофия, которые не вписываются в критерии тех, кому помогает государство. А мы поможем. Помоги, покажи пример», — написал Уткин.