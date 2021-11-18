Против Промеса выдвинули обвинения в покушении на убийство

По информации источника, прокуратура обвиняет 29-летнего жителя Амстердама в том, что он ударил своего кузена ножом в колено на семейной вечеринке в прошлом году. Официально имя Промеса не называется, но отмечается, что речь идет именно о спартаковском полузащитнике, который в прошлом году выступал за амстердамский «Аякс».

В декабре 2020 года De Telegraaf сообщал, что инцидент с участием Промеса произошел в Абкауде (Нидерланды) в конце июля. Полузащитник подозревается в причастности к нанесению ножевых ранений. Член семьи игрока был серьезно ранен и получил, помимо прочего, серьезные травмы колена. Промес по итогам инцидента был арестован, но позднее отпущен под залог.