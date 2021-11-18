Олич: Никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Только если уйдёт Бабаев

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат — это одно. У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.



Но чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: “Хорошо, уеду”. Мне не хотелось выглядеть смешным. Я за свою карьеру поработал больше чем с 20-ю тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки — такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль — я мог что-то сделать. Но время всё расставит по местам», — сказал Олич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.