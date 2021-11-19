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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Если Промес не явится на суд, то на него могут выдать ордер на арест

Стали известны потенциальные меры прокуратуры Нидерландов в отношении полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщил Voetbalprimeur.

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Источник: Reuters
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Против Промеса выдвинули обвинения в покушении на убийство

Есть несколько вариантов развития событий. Футболист может явиться в суд для рассмотрения дела, поприсутствовать на заседании по видеосвязи или пропустить его. Если Промес пропустит заседание или будет присутствовать на нём дистанционно, то его не смогут арестовать незамедлительно в случае вынесения обвинительного приговора. Если Промеса осудят, а он не будет присутствовать на суде, то будет выпущен европейский ордер на арест.

В конце июля прошлого года во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде (Нидерланды) двоюродного брата Промеса серьёзно ранили ножом после ссоры, в результате чего тот получил травму колена. Правоохранительные органы начали расследование, которое привело к аресту Промеса в декабре.

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