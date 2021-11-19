Если Промес не явится на суд, то на него могут выдать ордер на арест

Есть несколько вариантов развития событий. Футболист может явиться в суд для рассмотрения дела, поприсутствовать на заседании по видеосвязи или пропустить его. Если Промес пропустит заседание или будет присутствовать на нём дистанционно, то его не смогут арестовать незамедлительно в случае вынесения обвинительного приговора. Если Промеса осудят, а он не будет присутствовать на суде, то будет выпущен европейский ордер на арест.