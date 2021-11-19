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00:49 (мск), источник: ТАСС

Возвращение легенды. «Зенит» примет «Нижний Новгород» Александра Кержакова в 15-м туре РПЛ

ТАСС, 19 ноября. Программа 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется 19 ноября матчем между действующим чемпионом страны петербургским «Зенитом» и дебютантом высшего дивизиона «Нижним Новгородом». Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00 мск.

Зенит
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Предстоящая игра станет первой в истории команд. В восьми предыдущих матчах чемпионата, прошедших осенью, «Зенит» одержал пять побед, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. «Нижний Новгород» за аналогичный период шесть раз уступил, одержав при этом гостевые победы над московским «Динамо» (2:1) и казанским «Рубином» (1:0).

К предстоящему матчу клубы подходят, занимая первое и 13-е места в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» в 14 турах набрал 30 очков, а «Нижний Новгород» — 14. Отрыв сине-бело-голубых от идущего вторым «Сочи» составляет три очка. Волжане находятся в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, отрыв от зоны прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги равен двум очкам, а располагающейся на 12-й строчке «Уфе» «Нижний Новгород» уступает по дополнительным показателям.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 15, 19.11.2021, 19:00

Зенит-Нижний Новгород-

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в предстоящем матче не сможет рассчитывать на бразильского атакующего полузащитника Клаудиньо, который получил красную карточку в матче против «Урала» (0:0). Также встречу пропустят продолжающие восстанавливаться от травм хавбеки Далер Кузяев и Магомед Оздоев. Под вопросом находится появление на поле вратаря Станислава Крицюка. Место в воротах петербуржцев наверняка займет Михаил Кержаков.

Дополнительную интригу предстоящей игре добавляет фигура главного тренера «Нижнего Новгорода». Старший брат вратаря «Зенита» Александр Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых — за 13 сезонов в составе петербургского клуба он принял участие в 386 матчах во всех турнирах, забив 163 гола (лучший результат в истории «Зенита»). В игре против родного клуба 38-летний специалист не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от повреждений защитника Алексея Козлова и полузащитника Александра Сапету.

Александр Кержаков впервые проведет матч против «Зенита» в качестве тренера. В период выступлений за московское «Динамо» (2008−2009) он трижды играл против сине-бело-голубых — нападающий по разу выиграл, сыграл вничью и проиграл «Зениту», не отметившись в этих играх результативными действиями.

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