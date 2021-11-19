Возвращение легенды. «Зенит» примет «Нижний Новгород» Александра Кержакова в 15-м туре РПЛ

Предстоящая игра станет первой в истории команд. В восьми предыдущих матчах чемпионата, прошедших осенью, «Зенит» одержал пять побед, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. «Нижний Новгород» за аналогичный период шесть раз уступил, одержав при этом гостевые победы над московским «Динамо» (2:1) и казанским «Рубином» (1:0).

К предстоящему матчу клубы подходят, занимая первое и 13-е места в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» в 14 турах набрал 30 очков, а «Нижний Новгород» — 14. Отрыв сине-бело-голубых от идущего вторым «Сочи» составляет три очка. Волжане находятся в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, отрыв от зоны прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги равен двум очкам, а располагающейся на 12-й строчке «Уфе» «Нижний Новгород» уступает по дополнительным показателям.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 15, 19.11.2021, 19:00 Зенит - Нижний Новгород -

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в предстоящем матче не сможет рассчитывать на бразильского атакующего полузащитника Клаудиньо, который получил красную карточку в матче против «Урала» (0:0). Также встречу пропустят продолжающие восстанавливаться от травм хавбеки Далер Кузяев и Магомед Оздоев. Под вопросом находится появление на поле вратаря Станислава Крицюка. Место в воротах петербуржцев наверняка займет Михаил Кержаков.

Дополнительную интригу предстоящей игре добавляет фигура главного тренера «Нижнего Новгорода». Старший брат вратаря «Зенита» Александр Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых — за 13 сезонов в составе петербургского клуба он принял участие в 386 матчах во всех турнирах, забив 163 гола (лучший результат в истории «Зенита»). В игре против родного клуба 38-летний специалист не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от повреждений защитника Алексея Козлова и полузащитника Александра Сапету.