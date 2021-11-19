Геннадий Орлов: «В РПЛ обязательно должна быть еще одна команда из Петербурга. Нас почти 6 млн, болельщиков хватит»

«Надо, чтобы чиновники Смольного помогали развитию футбола. От них много зависит, потому что это территории, это площадки. Стадионы у нас по-прежнему застраиваются все. У нас одно естественное поле сейчас на “Петровском”. Сборная приехала — может тренироваться только на стадионе “Петровский”. Да, на “Турбостроителе” тоже есть газон, но за ним надо следить. И в Рощино есть, его к чемпионату мира сделали. Надо, чтобы все эти базы сохранялись. За ними всеми следить надо.



В Рощино играет “Ленинградец”. Они молодцы, хорошо существуют на своем уровне. Я вообще за то, чтобы обязательно из Санкт-Петербурга была еще одна команда в Премьер-лиге. Нас почти 6 миллионов, болельщиков хватит. Надо создать команду на уровне. Но должны быть преференции от Смольного, от руководства. Помню, как “Динамо” создавали», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».