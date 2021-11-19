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14:15 (мск), источник: Sports.Ru

Ярослав Ракицкий: «Спартак» «Зениту» не конкурент. Обыграть их 7:1 — это достойно, на всю жизнь запомнится"

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о конкурентах команды в РПЛ.

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— Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул?

— Вы видели таблицу? Там все конкуренты!

— Все 15?

— Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.

— Летом вы считали «Спартак» конкурентом. Напоминали, что клуб в этом сезоне отпразднует 100-летний юбилей. Какое сейчас отношение к «Спартаку»?

— Ой, пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент.

— Вы после 7:1 это поняли? Это же самая запоминающаяся победа в вашей петербургской карьере?

— Да, обыграть «Спартак» так крупно — это достойно, на всю жизнь запомнится.

— После 3:1 над «Спартаком» год назад вы сказали: «Было видно, что они нас боятся».

— А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать, — сказал Ракицкий.

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