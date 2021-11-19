Азмун отказался продлевать контракт с «Зенитом». Игрок близок к переходу в «Лион»

Согласно сведениям источника, Азмун отказался от пролонгации сотрудничества с «Зенитом», а действующий контракт сторон истекает летом 2022 года. «Лион» подготовил для Сердара четырёхлетний контракт и всерьёз рассчитывает на его подписание.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 12 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 4 результативными передачами.