«Журналист его просто использовал, спровоцировал на определенные ответы»: Бабаев — об интервью Олича
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интервью бывшего главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интервью бывшего главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Хорватский специалист заявил «Чемпионату», что никогда не вернется в ЦСКА, пока в клубе работает Бабаев.
"Интервью Ивицы, конечно, расстроило, не буду скрывать. Но не потому, что там абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. А потому, что в данном случае журналист, как мне кажется, его просто использовал и, судя по всему, спровоцировал на определенные ответы. Ведь прошло уже почти полгода, как мы достаточно цивилизованно расстались и подписали соглашение, предусматривающее, кстати, пункт о крупном штрафе за распространение сведений, порочащих деловую репутацию клуба и его сотрудников. Этот штраф мы, конечно же, не будем применять в данном случае.
И вдруг спустя столько времени такая болезненная реакция. Не буду вступать в полемику по каждому пункту и повторяться о причинах расставания. Скажу только, что все условия с Ивицей были проговорены до начала сотрудничества. Он знал, на что шел. Ну и, наверное, не стоило говорить в такой риторике, как было сказано, о «тренере из Белоруссии» и братьях Березуцких. Они этого точно не заслужили. Можно было ограничиться выпадами в адрес руководства клуба", — заявил Бабаев в интервью Sports.ru.
— Повлияла ли на уход Олича его близость к Деяну Йоксимовичу и Тимуру Гурцкая?
— Нет, абсолютно. Про Тимура я не в курсе, а с Деяном мы давно знакомы — он в свое время представлял интересы Олича. Я сам тогда еще в роли юриста подписывал трудовой договор с Ивицей. Про его дружбу с Деяном мы знали, и это не было каким-то негативным фактором. Мы не сомневались, что Ивица будет делать все в интересах клуба, а не потому что с кем-то знаком и пляшет под чью-то дудку. Дело вообще не в этом. Дело исключительно в футбольной плоскости.
— На ваш взгляд, почему Олич сделал эти заявления?
— Могу предположить, что, к сожалению, эмоции взяли вверх. Так бывает. В любом случае мы не в обиде, а Олич был и остается одной из легенд клуба.