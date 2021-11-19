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20:36 (мск), источник: Sport24

«Хотелось бы, чтобы русские больше себя уважали». Бывший тренер «Локомотива» серб Николич — о России

Сербский тренер Марко Николич, который с 2020 по 2021 год работал в московском «Локомотиве», в интервью журналисту Нобелю Арустамяну поделился мнением о России.

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"В России у меня было очень красивое время. Я полюбил эту страну. Это братский народ, я это чувствовал на улице ежедневно. Российский чемпионат мне нравится. Он очень интересный, есть 8−10 примерно одинаковых команд. В России я себя чувствовал отлично с первого до последнего дня. У меня появилось очень много новых друзей и товарищей. Люди полюбили меня, а я полюбил их.

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Не откажусь от работы в России, я уважаю эту страну, ее культуру и историю. Мне хотелось бы, чтобы и русские больше себя уважали. У вас большая страна с большой культурой, традициями, литературой, экономикой. Россия — богатая страна, у вас богатая природа. Спортивные традиции тоже есть. Вы должны менять вещи в спорте, уважать себя, быть номером один.

Не исключаю, что однажды я снова буду работать в России. Или в ближайшее время, или позже", — сказал Николич.

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