Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород» Кержакова

Матч прошел в Санкт-Петербурге. Счет в первом тайме открыл бразильский хавбек хозяев Малком, завершив комбинацию партнеров. Затем на 34-й минуте отличился нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. На его точный удар ответил защитник команды Александра Кержакова Алексей Козлов.

Второй мяч в исполнении Дзюбы под занавес тайма позволил «Зениту» уйти на перерыв с преимущество в два мяча. К этому моменту гости играли уже в меньшинстве: с поля был удален Петрус Бумаль. На 59-й минуте Дзюба оформил хет-трик и таким образом помог своей команде разгромить соперника. Пятый гол в ворота нижегородцев отравил Дмитрий Чистяков на 87-й минуте.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб мог бы взять в аренду Дзюбу. По словам функционера, игра за екатеринбуржцев приблизила бы форварда к возвращению в сборную России.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» летом 2021-го. Клуб подписал контракт с бывшим игроком сборной России после выхода в РПЛ. Кержаков известен по выступлениям за «Зенит». Вместе с клубом он трижды становился чемпионом России. С 161-м забитым мячом он является лучшим бомбардиром в истории сине-бело-голубых.