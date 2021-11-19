Артём Дзюба — о хет-трике: Я копил всю эту злость всё время, правильно подготовился

«Нас было нетрудно настроить, потому что с “Уралом” был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость всё время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад.



Огромное уважение “Нижнему”, что приехали играть в футбол и даже сделали 2:1. Если бы не удаление, думаю, нам бы было тяжелее. И поле тяжёлое очень, хотя лучше, чем со сборной, говорят, было. Победа непростая, но сейчас нет простых побед. Мне понравился второй гол, потому что хорошо приложился, ну и третий — всегда любил такие черпачки. Но там Малком выждал паузу, хорошая контратака была», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».