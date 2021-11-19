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22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба — о хет-трике: Я копил всю эту злость всё время, правильно подготовился

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал собственную результативность в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1). Дзюба оформил в этой встрече хет-трик.

Зенит
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Источник: Чемпионат.com

«Нас было нетрудно настроить, потому что с “Уралом” был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость всё время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад.

Огромное уважение “Нижнему”, что приехали играть в футбол и даже сделали 2:1. Если бы не удаление, думаю, нам бы было тяжелее. И поле тяжёлое очень, хотя лучше, чем со сборной, говорят, было. Победа непростая, но сейчас нет простых побед. Мне понравился второй гол, потому что хорошо приложился, ну и третий — всегда любил такие черпачки. Но там Малком выждал паузу, хорошая контратака была», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Зенит
5:1
Первый тайм: 3:1
Нижний Новгород
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