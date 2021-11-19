Сергей Семак оценил успехи Александра Кержакова
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил успехи Александра Кержакова на посту наставника «Нижнего Новгорода».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил успехи Александра Кержакова на посту наставника «Нижнего Новгорода».
«Для нас каждый матч главный. Насчет степени важности — это больше вы, журналисты, формируете. Для нас самый важный матч — следующий, в этом плане ничего не изменилось. Конечно, нам будет непросто, как и “Челси”, на выезде всегда трудно. Они постараются победить и крупно, чтобы пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться и сыграть как можно лучше. Всем нужна победа.
Смог бы Дзюба помочь сборной? Это вопрос не ко мне, у меня свои задачи, у Валерия Георгиевича Карпина — свои. Ему виднее, кто может решить те или иные задачи. Я желаю ему терпения, будем переживать за сборную и болеть, надеемся, что команда выйдет на чемпионат мира. Кержакову удался прекрасный старт. Подготовить за короткий период команду очень непросто, у него было много новых игроков. Он привык выигрывать, всегда заряжен на победу, передает свои мысли, опыт команде. Желаю ему удачи, терпения и двигаться в том же ключе, как он работает сейчас. У него неприятная серия, но такие бывают у всех", — цитирует Семака пресс-служба клуба.