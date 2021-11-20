ЦСКА больше не семья. Армейцы пошли по пути «Спартака»

Что происходит в ЦСКА? В клубе идет борьба за власть, а Олич стал разменной монетой.

Это было совсем недавно. В ЦСКА могли пару лет не платить премиальные за победу в чемпионате или один игрок расколошматить другому на базе машину, но в прессе об этом не раздавалось ни звука. Армейцы были семьей, из которой никто не выносил сор, чем законно гордились.

Но с недавних пор все не так. Кажется, первым таким явным сигналом стал два года назад пост супруги руководителя селекционного отдела Максима Дюкова с жесткой критикой в адрес Виктора Гончаренко: «Просто потому, что он боится брать на себя какую-либо ответственность. Просто он обыграл “Реал” и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в жопе».

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А потом словно открылись шлюзы — прорвало. Начиная с мутной истории, когда Джанаев прилетал на подписание контракта, но улетел ни с чем, и скандального расставания с Сергеем Овчинниковым, заканчивая последним эпизодом с Ивицей Оличем. Который проработал в должности главного тренера ЦСКА смехотворные три месяца, из которых один пришелся на отпуск. Сразу после него и покатилась голова.

Ивица Олич | Источник: Спорт-Экспресс

Тут хорват сорвал покровы, в интервью «Чемпионату» катком проехавшись по гендиректору Роману Бабаеву. И что самое грустное для ЦСКА — это уже совершенно никого не удивляет. Разве для кого-то было секретом, что Олича весьма жестко сняли с дистанции прямо накануне отлета на первый сбор? Помним мы и о том, что ему не дали ввести в штаб Рахимича, и мрачное лицо Бабаева на представлении нового тренера команде, и слова Василия Березуцкого, мол, чему я мог научиться у хорвата.

Или кому-то кажется невероятной информация «СЭ» от 16 ноября? Вот эта:

«Источники сообщают, что совет директоров не был удовлетворен докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком команды и плану действий на зимнее окно. По сути, менеджмент ограничился общими словами, что работа ведется и состав нужно укреплять. Детальный план действий представлен не был.



В этой ситуации, несмотря на то что СД в целом был готов принимать решение об увеличении инвестиций в команду, было принято решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете. Будет проведено дополнительное заседание совета, как только менеджмент подготовит детальный план исправления ситуации с понятным и конкретным набором действий».

Роман Бабаев | Источник: Спорт-Экспресс

Еще три года назад подобное невозможно было представить, теперь же — легко. Потому что ЦСКА своей последовательностью и сплоченностью всё больше и больше напоминает вулканирующий «Спартак».

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 15, 21.11.2021, 14:00 ЦСКА - Химки -

И, на мой взгляд, совершенно неважно, на чьей стороне правда в последней истории — Бабаева или Олича. Не сомневаюсь, что и один, и второй имели достаточно аргументов, чтобы действовать именно так.

Куда важнее, чтобы подобные курьезы не происходили в дальнейшем. А для этого нужно-то всего ничего: четкая вертикаль власти, в которой все двигаются в одном направлении. Как это, скажем, устроено в «Динамо» и с недавних пор в «Локомотиве» (да-да), как это было в ЦСКА в недавнем прошлом.

И тогда не будет ни расставаний с тренером через шесть матчей, ни проваленных отчетов на совете директоров, ни много другого, что мешает развитию клуба. А красно-синие с их нынешними финансовыми возможностями вновь станут бороться за золото.