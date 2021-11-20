«Крылья»-2004, взявшие бронзу. Где они сейчас?

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18 ноября в Москве умер Денис Ковба — бывшему полузащитнику сборной Беларуси было 42. Мы запомним Ковбу как часть прекрасных «Крыльев», которые в 2004-м дошли до финала Кубка России и взяли бронзовые медали чемпионата.

В сезоне-2003 самарский клуб занял только 9-е место, уволил Александра Тарханова и пригласил Гаджи Гаджиева, который за три года до этого запрыгнул на 4-е место с «Анжи». Команду усилили не только новым тренером, но и двумя центральными защитниками: из «Уралана» пришел Денис Колодин, из «Спартака» — Мойзес. Эта пара стала основной, хотя позже вместо Мойзеса стал чаще играть Мэттью Бут.

Но настоящим королем тех «Крыльев» был Андрей Каряка: забил 17 голов (6 с пенальти) — всего на один меньше лучшего бомбардира чемпионата Кержакова. Как вам хет-трик «Спартаку» из-за пределов штрафной?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zBHB9vvXxPY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, в начале сезона о бронзе в Самаре никто не думал: в первых 4 матчах команда набрала всего 2 очка, сгорев 1:5 «Москве». А потом были победы над «Спартаком» с тем самым хет-триком Каряки, «Локомотивом» (который стал чемпионом) и «Зенитом» на выезде.

В середине сезона «Крылья» даже выскочили на первое место — всего на тур, тут же проиграв «Спартаку», «Зениту» и «Шиннику».

В итоге все решилось в последнем туре. «Крылья Советов» и «Зенит» набрали по 56 очков, пришлось считать личные встречи: 2:1 на «Петровском» и 0:1 на «Металлурге» — благодаря двум голам на выезде бронза едет в Самару!

А где сейчас герои того сезона? Смотрите в нашей галерее.

Сыграли меньше 10 игр в сезоне:

•‎ Александр Макаров (1 матч, 1 пропущенный) — сейчас спортивный директор «Динамо» Санкт-Петербург.

•‎ Мэттью Бут (8 игр, 1 гол) — учится на тренера, выступает экспертом на SuperSport TV в ЮАР.

•‎ Рафаэл Шмитц (9 игр) — чем занимается, не известно.

• Дмитрий Кудряшов (9 игр) — до июня работал ассистентом в ереванском «Ноа».

• Лари Кингстон (3 игры) — тренирует молодежь в ганской Right to Dream Academy.

• Омониго Темиле (5 игр) — с 2015 года о нем нет новостей.