«Крылья Советов» — «Урал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Крылья Советов
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Пруцев, Ежов, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Овсянников, Бельтюков, Солдатенков, Зеффан, Липовой, Смирнов, Пиняев, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.
Запасные: Годзюр, Рыков, Герасимов, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Гагнидзе, Агеев.