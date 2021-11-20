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13:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Урал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Крылья Советов
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Бейл, Зиньковский, Витюгов, Пруцев, Ежов, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Овсянников, Бельтюков, Солдатенков, Зеффан, Липовой, Смирнов, Пиняев, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичёв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.

Запасные: Годзюр, Рыков, Герасимов, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Гагнидзе, Агеев.

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