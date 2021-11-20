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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» на последних минутах вырвал ничью у «Крыльев Советов»

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Урал
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 1:1. Автоголом на 59-й минуте отметился игрок гостей Артем Мамин. На 90-й минуте счет сравнял футболист «Урала» Юрий Железнов. Для 19-летнего полузащитника этот забитый мяч стал первым в РПЛ.

Перед матчем состоялась минута молчания в память об экс-игроке «Крыльев Советов» Денисе Ковбе, который скончался 18 ноября в возрасте 42 лет.

Самарская команда набрала 23 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ, «Урал» с 12 баллами идет на 15-й строчке.

«Крылья Советов» в 16-м туре 28 ноября сыграют в гостях с «Нижним Новгородом», днем ранее екатеринбургский клуб примет «Сочи».

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 0:0
Урал
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