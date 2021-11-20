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8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Спартак»: Промес и Ларссон выйдут в стартовом составе

«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России.

Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 15, 20.11.2021, 19:00

Краснодар-Спартак-

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Сточкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.

Судьи: Алексей Сухой (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону); ВАР: Турбин (Дмитров), Богданов (Верея).

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