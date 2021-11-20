«Краснодар» — «Спартак»: Промес и Ларссон выйдут в стартовом составе
«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России.
Спартак
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
«Краснодар» на своем поле примет «Спартак» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России.
Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Сточкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.
Судьи: Алексей Сухой (Люберцы), Владимир Миневич (Смоленск), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону); ВАР: Турбин (Дмитров), Богданов (Верея).