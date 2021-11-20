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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Ахмату» в матче 15-го тура РПЛ

В Москве прошёл матч 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

Локомотив
Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

Встреча на стадионе «РЖД Арена» закончилась победой гостей со счётом 2:1.

На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Мурило.

Через две минуты гости открыли счёт, отличился Даниил Уткин.

Во втором тайме забил Артём Полярус.

На 64-й минуте Виталий Лисакович отыграл один мяч, но уйти от поражения «Локомотив» не смог.

«Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (21) располагается на 8-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

В следующем туре «Локомотив» 29 ноября сыграет на выезде с тульским «Арсеналом». «Ахмат» 27 ноября примет «Ростов».

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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