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20:25 (мск), источник: Матч ТВ

«Локомотив» подаст протест на работу арбитров в матче с «Ахматом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в разговоре с журналистами назвал безобразной работу судей в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Локомотив
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Московский клуб подаст протест на работу Сергея Иванова в матче 15-го тура чемпионата РПЛ с «Ахматом» (1:2).

— Судейство безобразное, будем подавать протест, — передает слова Плутника корреспондент «Матч ТВ».

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

На 35-й минуте арбитр показал Мурило прямую красную карточку.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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