«Локомотив» подаст протест на работу арбитров в матче с «Ахматом»

Футбол, Премьер-лига, Тур 1520.11.2021, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 3912 зрителей
|Маркус Гисдоль
|Андрей Талалаев
|Виталий Лисакович(Алексис Бека Бека)
|64′
|Даниил Уткин
|36′
|Артем Полярус(Даниил Уткин)
|58′
|1
|Маринато Гильерме
67′
|33
|Виталий Гудиев
|24
|Максим Ненахов
|8
|Мирослав Богосавац
|27
|Мурило
35′
|20
|Зоран Нижич
52′
|31
|Мачей Рыбус
|96
|Марат Быстров
|45
|Александр Сильянов
|47
|Даниил Уткин
|25
|Франсуа Камано
90+4′
|94
|Артем Тимофеев
|3
|Пабло
63′79′
|15
|Андрей Семенов
46′
|49
|Григорий Борисенко
|5
|Виталий Лысцов
65′
|8
|Алексис Бека Бека
79′
|11
|Игорь Коновалов
67′73′
|74
|Артур Черный
89′
|23
|Антон Швец
|71
|Наир Тикнизян
79′
|14
|Артем Полярус
85′
|75
|Сергей Бабкин
|9
|Габриэл Янку
|73
|Максим Петров
46′
|59
|Евгений Харин
73′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|77
|Владислав Карапузов
|7
|Джирано Керк
43′63′
|68
|Артем Архипов
63′
|88
|Виталий Лисакович
|13
|Мохамед Конате
|5
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Амелин(Россия, Тула)
|Ассистент ВАР
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)