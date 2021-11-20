«Спартак» уступил «Краснодару» и продлил безвыигрышную серию до семи матчей

Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте хозяева вышли вперед после гола Джона Кордобы.

Ответный мяч забил форвард «Спартака» Александр Соболев (45+5), который со второй попытки реализовал пенальти. Первый удар игрока отразил голкипер Матвей Сафонов, но из-за того, что он вышел с линии ворот до касания мяча нападающим, пенальти был перебит.

Победу «Краснодару» принес гол Гжегожа Крыховяка с пенальти на 61-й минуте.

«Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.