Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
40
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
31
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Алавес
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Гройтер Фюрт
40
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Специя
52
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Челси
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
21:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» уступил «Краснодару» и продлил безвыигрышную серию до семи матчей

Футболисты московского «Спартака» уступили «Краснодару» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги и продлили серию без побед во всех турнирах до семи игр.

Краснодар
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте хозяева вышли вперед после гола Джона Кордобы.

Ответный мяч забил форвард «Спартака» Александр Соболев (45+5), который со второй попытки реализовал пенальти. Первый удар игрока отразил голкипер Матвей Сафонов, но из-за того, что он вышел с линии ворот до касания мяча нападающим, пенальти был перебит.

Победу «Краснодару» принес гол Гжегожа Крыховяка с пенальти на 61-й минуте.

«Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.

В 16-м туре «Краснодар» 27 ноября в гостях сыграет с подмосковными «Химками», «Спартак» 29 ноября на выезде встретится с «Уфой».

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Нокаут в бикини: секс-символ ММА поделилась нереальной фотосессией
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь