«Спартак» уступил «Краснодару» и продлил безвыигрышную серию до семи матчей
Футболисты московского «Спартака» уступили «Краснодару» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги и продлили серию без побед во всех турнирах до семи игр.
Футболисты московского «Спартака» уступили «Краснодару» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги и продлили серию без побед во всех турнирах до семи игр.
Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 16-й минуте хозяева вышли вперед после гола Джона Кордобы.
Ответный мяч забил форвард «Спартака» Александр Соболев (45+5), который со второй попытки реализовал пенальти. Первый удар игрока отразил голкипер Матвей Сафонов, но из-за того, что он вышел с линии ворот до касания мяча нападающим, пенальти был перебит.
Победу «Краснодару» принес гол Гжегожа Крыховяка с пенальти на 61-й минуте.
«Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.
В 16-м туре «Краснодар» 27 ноября в гостях сыграет с подмосковными «Химками», «Спартак» 29 ноября на выезде встретится с «Уфой».