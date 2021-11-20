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22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федун пообедал с будущим тренером «Спартака»

По данным «СЭ», Леонид Федун сейчас находится в Италии, где вчера встретился с тренером Паоло Ваноли.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Владелец «Спартака» за обедом обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества.

Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте, он должен стать преемником Руя Витории.

При этом португалец, по информации «СЭ», точно доработает до зимнего перерыва.

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