Федун пообедал с будущим тренером «Спартака»
По данным «СЭ», Леонид Федун сейчас находится в Италии, где вчера встретился с тренером Паоло Ваноли.
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По данным «СЭ», Леонид Федун сейчас находится в Италии, где вчера встретился с тренером Паоло Ваноли.
Владелец «Спартака» за обедом обсудил с 49-летним специалистом перспективы сотрудничества.
Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте, он должен стать преемником Руя Витории.
При этом португалец, по информации «СЭ», точно доработает до зимнего перерыва.