Витория: первый круг РПЛ для «Спартака» получился неудачным

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КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Первый круг чемпионата России по футболу получился неудачным для московского «Спартака», поскольку игроки пропускали матчи из-за травм и перебора карточек. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Спартака» Руй Витория.

«Спартак» проиграл в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги «Краснодару» на выезде со счетом 1:2 и завершил первый круг на десятом месте. Московская команда делит очки с казанским «Рубином».

«Первый круг чемпионата, очевидно, выдался не очень хорошим, потому что некоторые игроки отсутствовали из-за травм, другие — из-за карточек, — сказал Витория. — Сейчас самое главное — прочувствовать баланс и идти дальше».

«Что касается матча, то это результат, который очень тяжело принять. В играх такого типа у нас были возможности забить больше чем один гол. Мы пропустили гол после углового, а также с пенальти, и все эти небольшие детали были на стороне соперника», — добавил тренер красно-белых.