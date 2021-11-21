В «Спартаке» отреагировали на информацию об обеде Федуна с Ваноли

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, согласно которой владелец московского клуба Леонид Федун пообедал с Паоло Ваноли, которого СМИ называют кандидатом на пост главного тренера команды. Ранее о совместном обеде Федуна и Ваноли сообщил «Спорт-экспресс».

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«Леонид Федун не мог ни с кем обедать в Италии по той простой причине, что находится в Москве», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте.

Сообщается, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория точно доработает до зимнего перерыва.