Шмурнов назвал нападение «Спартака» худшим в истории человечества
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал линию нападения московского «Спартака» после игры с «Краснодаром».
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал линию нападения московского «Спартака» после игры с «Краснодаром».
«Спартак» в субботу на выезде уступил «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Александр Соболев, Джордан Ларссон и Куинси Промес — худшая линия нападения в истории человечества. Нигде и никогда не было игроков, настолько бесполезных и отчаянно запарывающих редкие проблески партнеров. Один из них после пяти ужасающих эпизодов делает наконец что-то путное… Но второй запарывает момент своей бездарностью. Недавнего любимца публики Промеса за первый гол “Краснодара” надо было бы гнать из команды. Или хотя бы сажать на месяц на скамейку запасных. Только менять его некем», — написал Шмурнов в своем Telegram-канале.
«Игра стал бенефисом идиотизма регламента VAR. Не самой системы, а принятого ФИФА трусливого регламента. Этот регламент абсолютно шизофреничен. Если главное в его “ограничениях” — это экономия времени, то почему, посмотрев момент и потратив время, в эпизоде с Ларссоном нельзя принять единственно справедливое решение и назначить штрафной?» — добавил комментатор.
«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков. «Краснодар» опережает «красно-белых» на пять баллов.