Шмурнов назвал нападение «Спартака» худшим в истории человечества

«Александр Соболев, Джордан Ларссон и Куинси Промес — худшая линия нападения в истории человечества. Нигде и никогда не было игроков, настолько бесполезных и отчаянно запарывающих редкие проблески партнеров. Один из них после пяти ужасающих эпизодов делает наконец что-то путное… Но второй запарывает момент своей бездарностью. Недавнего любимца публики Промеса за первый гол “Краснодара” надо было бы гнать из команды. Или хотя бы сажать на месяц на скамейку запасных. Только менять его некем», — написал Шмурнов в своем Telegram-канале.