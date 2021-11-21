Джикия признан «Футбольным джентльменом года»

В опросе принимали участие болельщики, футбольные специалисты и известные журналисты. По традиции победителю будет вручен чёрный смокинг и дружеский шарж.

«Георгий является одним из столпов национальной команды, её капитаном в самых ответственных матчах. Он далёк от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнёры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии», — пишет «Комсомольская правда».