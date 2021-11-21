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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Джикия признан «Футбольным джентльменом года»

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал обладателем премии «Футбольный джентльмен года — 2021» по версии медиагруппы «Комсомольская правда». Эта награда носит имя Фёдора Черенкова и вручается с 1994 года.

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В опросе принимали участие болельщики, футбольные специалисты и известные журналисты. По традиции победителю будет вручен чёрный смокинг и дружеский шарж.

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«Георгий является одним из столпов национальной команды, её капитаном в самых ответственных матчах. Он далёк от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнёры, специалисты и болельщики. Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии», — пишет «Комсомольская правда».

Второе место в голосовании за звание «Футбольного джентльмена года» занял защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Третий — Матвей Сафонов из «Краснодара».

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