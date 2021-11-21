ЦСКА — «Химки»: Фукс впервые выйдет в стартовом составе армейцев
Стали известны составы ЦСКА и «Химок» на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.
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ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны составы ЦСКА и «Химок» на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Фукс, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин, Дзагоев, Зайнутдинов, Эджуке Заболотный.
Запасные: Боков, Тороп, Набабкин, Васин, Щенников, Бохинен, Бистрович, Ахметов, Кучаев, Яковлев, Чалов.
«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Данилкин, Трошечкин, Глушаков, Сабович, Соколов, Садыгов, Долгов.
Встреча состоится 21 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.