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13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Химки»: Фукс впервые выйдет в стартовом составе армейцев

Стали известны составы ЦСКА и «Химок» на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.

ЦСКА
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 15, 21.11.2021, 14:00

ЦСКА-Химки-

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Фукс, Дивеев, Бийол, Обляков, Мухин, Дзагоев, Зайнутдинов, Эджуке Заболотный.

Запасные: Боков, Тороп, Набабкин, Васин, Щенников, Бохинен, Бистрович, Ахметов, Кучаев, Яковлев, Чалов.

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Тихий, Набиуллин, Филин, Стоинович, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычев, Данилкин, Трошечкин, Глушаков, Сабович, Соколов, Садыгов, Долгов.

Встреча состоится 21 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

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