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14:32 (мск), источник: Газета.Ру

Акинфеев проводит 500-й матч в РПЛ и 800-й за карьеру

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вывел армейцев на поле в домашнем матче с «Химками» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Для 35-летнего вратаря эта встреча стала 500-й в РПЛ и 800-й за всю карьеру.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 15, 21.11.2021, 14:00

ЦСКА0Химки0

ЦСКА после 14 туров набрал 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Химки» с 12 баллами расположились на последней, 16-й строчке.

В следующем туре армейцы на своем поле примут действующих чемпионов России — петербургский «Зенит». Матч состоится 28 ноября в 20.00 (мск). Подопечные Игоря Черевченко дома померятся силами с «Краснодаром» 27 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).

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