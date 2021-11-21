Акинфеев проводит 500-й матч в РПЛ и 800-й за карьеру
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вывел армейцев на поле в домашнем матче с «Химками» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вывел армейцев на поле в домашнем матче с «Химками» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Для 35-летнего вратаря эта встреча стала 500-й в РПЛ и 800-й за всю карьеру.
Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.
ЦСКА после 14 туров набрал 23 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Химки» с 12 баллами расположились на последней, 16-й строчке.
В следующем туре армейцы на своем поле примут действующих чемпионов России — петербургский «Зенит». Матч состоится 28 ноября в 20.00 (мск). Подопечные Игоря Черевченко дома померятся силами с «Краснодаром» 27 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).