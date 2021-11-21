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16:03 (мск), источник: Sports.Ru

Агаларов забил 12-й и 13-й голы в РПЛ и опережает Дзюбу на 3 мяча в списке бомбардиров

«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) в 15-м туре РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

На 16-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов открыл счет, воспользовавшись передачей от полузащитника Юрия Журавлева. На 57-й минуте Гамид реализовал пенальти.

Теперь у 21-летнего форварда 13 голов за 15 игр в РПЛ. Он лидирует в чемпионате по этому показателю, опережая нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на 3 мяча.

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