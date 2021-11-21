Агаларов забил 12-й и 13-й голы в РПЛ и опережает Дзюбу на 3 мяча в списке бомбардиров
«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) в 15-м туре РПЛ.
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«Уфа» на выезде сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) в 15-м туре РПЛ.
На 16-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов открыл счет, воспользовавшись передачей от полузащитника Юрия Журавлева. На 57-й минуте Гамид реализовал пенальти.
Теперь у 21-летнего форварда 13 голов за 15 игр в РПЛ. Он лидирует в чемпионате по этому показателю, опережая нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на 3 мяча.