ЦСКА сыграл вничью с «Химками»

Красно-синие остались в меньшинстве в начале встречи. За нарушение правил в штрафной с поля был удален бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс. «Химки» не сумели реализовать пенальти: нападающий Кемаль Адеми не попал в створ ворот Игоря Акинфеева.

В оставшееся время матча команды друг другу голов не забили и не выявили победителя. ЦСКА после 15 матчей расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» — один из аутсайдеров чемпионата. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.