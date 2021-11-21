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16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА сыграл вничью с «Химками»

Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ЦСКА
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Красно-синие остались в меньшинстве в начале встречи. За нарушение правил в штрафной с поля был удален бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс. «Химки» не сумели реализовать пенальти: нападающий Кемаль Адеми не попал в створ ворот Игоря Акинфеева.

В оставшееся время матча команды друг другу голов не забили и не выявили победителя. ЦСКА после 15 матчей расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» — один из аутсайдеров чемпионата. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.

Встреча с «Химками» стала для Акинфеева 800-м матчем в карьере. Также он установил рекорд чемпионатов России и СССР, выйдя на поле в 500-й раз в рамках национальных первенств.

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