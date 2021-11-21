«Зенит» готов продать Азмуна за € 8 млн ближайшей зимой

Согласно сведениям источника, «Зенит» будет готов продать Азмуна за € 8 млн ближайшей зимой, чтобы не отпускать его бесплатно летом 2022 года, когда у иранца истечёт контракт с клубом. Ранее стало известно, что Азмун не планирует продлевать соглашение с сине-бело-голубыми.

Отмечается, что «Лион» серьёзно настроен подписать Сердара посреди нынешнего сезона, так как многие нападающие «ткачей» будут отсутствовать в расположении команды определённый период времени из-за участия в Кубке африканских наций.

Напомним, несколькими днями ранее интерес «Лиона» к Азмуну подтвердил спортивный директор клуба Жуниньо Пернамбукано.