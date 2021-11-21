Московское «Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ

Игра, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отличись Себастьян Шиманьский (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (22), Арсен Захарян (60), дубль на счету Вячеслава Грулева (25, 27). Единственный гол гостей занес себе в актив Даниил Хлусевич (86).