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18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев отличись Себастьян Шиманьский (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (22), Арсен Захарян (60), дубль на счету Вячеслава Грулева (25, 27). Единственный гол гостей занес себе в актив Даниил Хлусевич (86).

В составе «Динамо» дебютировал 19-летний полузащитник Владислав Галкин, вышедший на замену на 82-й минуте вместо Дениса Макарова.

«Динамо» поднялось на вторую строчку в турнирной таблице национального первенства, набрав 29 очков. «Арсенал» (13), продливший серию без побед до трех матчей, идет на 14-м месте.

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5:1
Первый тайм: 4:0
Арсенал Т
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