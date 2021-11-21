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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в матче с двумя удалениями

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Казанский «Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Сочи
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Оливер Абильдгор (31-я минута) и Андерс Дрейер (81). У хозяев забил Родригао (27).

Команды завершали матч в неполных составах: в середине второго тайма у «Сочи» был удален Игорь Юрганов, у «Рубина» — Абильдгор.

«Сочи» с 27 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Рубин» (22) — на восьмом.

В следующем туре «Сочи» 27 ноября в Екатеринбурге встретится с «Уралом», а «Рубин» 28 ноября примет столичное «Динамо».

Сочи
1:2
Первый тайм: 1:1
Рубин
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