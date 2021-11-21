«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в матче с двумя удалениями
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Казанский «Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Сочи
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Казанский «Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Оливер Абильдгор (31-я минута) и Андерс Дрейер (81). У хозяев забил Родригао (27).
Команды завершали матч в неполных составах: в середине второго тайма у «Сочи» был удален Игорь Юрганов, у «Рубина» — Абильдгор.
«Сочи» с 27 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Рубин» (22) — на восьмом.
В следующем туре «Сочи» 27 ноября в Екатеринбурге встретится с «Уралом», а «Рубин» 28 ноября примет столичное «Динамо».