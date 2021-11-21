«Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» в матче с двумя удалениями

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Оливер Абильдгор (31-я минута) и Андерс Дрейер (81). У хозяев забил Родригао (27).

Команды завершали матч в неполных составах: в середине второго тайма у «Сочи» был удален Игорь Юрганов, у «Рубина» — Абильдгор.

«Сочи» с 27 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, «Рубин» (22) — на восьмом.