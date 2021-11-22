«Зенит» возобновит переговоры по контракту с одним из лучших игроков РПЛ
Лучший бомбардир прошлого чемпионата России Сердар Азмун, которым, по сообщениям СМИ, интересуется «Лион», может остаться в России.
Лучший бомбардир прошлого чемпионата России Сердар Азмун, которым, по сообщениям СМИ, интересуется «Лион», может остаться в России.
Петербургский «Зенит» намерен возобновить переговоры о продлении контракта с форвардом команды Сердаром Азмуном в декабре.
Об этом «РБК Спорт» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в клубе.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что клуб заинтересован в сохранении игрока и намерен в декабре обсудить условия нового контракта. При этом приоритетным вариантом для представителей Азмуна является поиск для игрока клуба одной из топовых европейских лиг.
Собеседник в клубе рассказал, что игрок может остаться в Петербурге. «Со стороны “Зенита” есть такое желание. Переговоры о новом контракте “Зенит” планирует возобновить в декабре», — сказал собеседник в клубе, уточнив, что от «Лиона» и других клубов «Зенит» предложений не получал. «РБК Спорт» обратился в «Зенит».
Ранее один из авторитетных футбольных журналистов Европы Николо Скира со ссылкой на легенду и спортивного директора «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил, что Азмун близок к переходу во французский клуб. «Нападающий решил не продлевать контракт с “Зенитом”, который истекает в июне 2022 года. Клуб предложил игроку четырехлетний контракт», — сообщал Скирра.
О заинтересованности в иранском форварде со стороны «Лиона» СМИ писали еще в августе. Однако тогда переход не состоялся. При этом французский клуб подтверждал свою заинтересованность в игроке. Издание L`Equipe сообщало в конце августа, что сумма компенсации за игрока составляла на тот момент €15 млн без учета бонусов.
Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года и является основным форвардом команды. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 мячами. В нынешнем сезоне на его счету семь мячей в российском первенстве.