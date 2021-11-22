«Зенит» возобновит переговоры по контракту с одним из лучших игроков РПЛ

Петербургский «Зенит» намерен возобновить переговоры о продлении контракта с форвардом команды Сердаром Азмуном в декабре.

Об этом «РБК Спорт» сообщили источник, знакомый с ситуацией, и собеседник в клубе.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что клуб заинтересован в сохранении игрока и намерен в декабре обсудить условия нового контракта. При этом приоритетным вариантом для представителей Азмуна является поиск для игрока клуба одной из топовых европейских лиг.

Собеседник в клубе рассказал, что игрок может остаться в Петербурге. «Со стороны “Зенита” есть такое желание. Переговоры о новом контракте “Зенит” планирует возобновить в декабре», — сказал собеседник в клубе, уточнив, что от «Лиона» и других клубов «Зенит» предложений не получал. «РБК Спорт» обратился в «Зенит».

Ранее один из авторитетных футбольных журналистов Европы Николо Скира со ссылкой на легенду и спортивного директора «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил, что Азмун близок к переходу во французский клуб. «Нападающий решил не продлевать контракт с “Зенитом”, который истекает в июне 2022 года. Клуб предложил игроку четырехлетний контракт», — сообщал Скирра.

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О заинтересованности в иранском форварде со стороны «Лиона» СМИ писали еще в августе. Однако тогда переход не состоялся. При этом французский клуб подтверждал свою заинтересованность в игроке. Издание L`Equipe сообщало в конце августа, что сумма компенсации за игрока составляла на тот момент €15 млн без учета бонусов.