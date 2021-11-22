8 итогов первого круга РПЛ. «Спартак» — команда-провал
А главным открытием мы признали Гамида Агаларова.
Первый круг РПЛ позади! До зимней паузы командам ещё предстоит сыграть три тура, но промежуточные итоги можно подводить уже сейчас. Этим и займёмся.
Если бы первый круг закончился пораньше, можно было бы упомянуть «Нижний Новгород», который под руководством Александра Кержакова стал грозой топов. Но сейчас эта команда предсказуемо борется за выживание. Поэтому поговорим о «Сочи». В прошлом сезоне у южан уже был шикарный результат — пятое место в РПЛ и первое в истории участие в еврокубках. Сочинцы вышли в Лигу конференций, откуда, правда, моментально вылетели. Летом состав сильно перестроился, и из команды ушли несколько сильных игроков, среди которых Антон Заболотный и Миха Мевля. Замену им вроде бы нашли, но казалось, что в новом сезоне будет гораздо тяжелее. На деле же «Сочи» стал играть ещё лучше. Сейчас команда третья в РПЛ — выше только «Динамо» и «Зенит».
Тут всё предсказуемо. Речь о Гамиде Агаларове. Летом 21-летний нападающий вернулся в «Уфу» из аренды в ФНЛ и внезапно оказался элитным бомбардиром на уровне РПЛ. У Гамида сумасшедшая результативность (13 голов в 15 матчах), а главное — эффективность. «Уфа» не самая атакующая команда в нашем чемпионате, так что Агаларов забивает практически всё, что удаётся создать. Вряд ли кто-то удивится, если зимой форварда купит один из грандов РПЛ. Проиграет в этом случае только «Уфа», которая без голов Агаларова вполне может вылететь в ФНЛ.
Здесь претендентов сразу несколько. Выделяются «Рубин», который после успешного сезона барахтается в середине таблицы, и «Химки», которые вообще опустились до борьбы за выживание. Но отдадим эту почётную номинацию «Спартаку». Ещё полгода назад красно-белые были главным конкурентом «Зенита» в РПЛ и торжественно провожали Доменико Тедеско, которому удалось вернуть команду в лидеры чемпионата. Затем пришёл Руй Витория и всё посыпалось. Сейчас «Спартак» занимает 10-е место в таблице — для красно-белых это худший итог первого круга в российской истории. А ведь в следующем году клубу исполнится 100 лет. В таком положении будет не до празднования. Настоящая катастрофа.
Конечно, «Динамо». Бело-голубые ещё в прошлом сезоне показывали симпатичный футбол, но остались без еврокубков. Сейчас всё иначе: результаты стали более стабильными, и команда заслуженно занимает второе место в таблице. Для динамовцев это лучший результат к середине сезона в российскую эпоху. Спасибо надо сказать Сандро Шварцу, который сделал команду смелее и ярче. Теперь бело-голубые уступают только «Зениту», причём отставание совсем небольшое — всего 4 очка. Пора в Лигу чемпионов?
Ещё одна номинация с несколькими претендентами. Здесь уже привычно присутствует Сердар Азмун, также на ум приходит новый бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба.
Но выше поставим Матео Касьерру. Критерий — соотношение цены и качества. Летом колумбийского форварда, которого никто в России не знал, всего за € 1,2 млн взяли на замену Антону Заболотному. Сказать, что Матео оказался не хуже, — ничего не сказать. Касьерра забивает практически столько же, сколько играет (7 голов в 8 матчах). А ещё встречу с этим форвардом надолго запомнит Игорь Акинфеев, получивший от него два мяча в недавней встрече.
Выбор, как всегда, велик. А назовём Чидеру Эджуке. После трансфера в ЦСКА за вингером закрепилось клеймо бегунка, который может обвести пару человек, но неспособен отдать ключевой пас или решить момент в одиночку. Сейчас мы видим совсем другого Эджуке — не просто дриблёра, а полноценного лидера команды, через которого строится вся атакующая игра. У Чидеры достойная статистика: 6 результативных баллов (4 гола, 2 ассиста) в 15 матчах. ЦСКА пока не впечатляет, но яркими вспышками в первой половине сезона армейцы во многом обязаны именно Эджуке.
Специальная номинация для Хвичи Кварацхелии. В прошлом сезоне казалось, что в РПЛ появился настоящий бриллиант, готовый в ближайшее время уехать в европейский топ-чемпионат за пару десятков миллионов евро. Летом всё к этому и шло, но трансфер не состоялся. И Хвича приуныл. Вместо того чтобы продолжать разрывать и набивать себе цену, Кварацхелия превратился в собственную тень, что сильно сказалось на результатах «Рубина». Всего два результативных действия в 12 матчах РПЛ — абсолютный крах по сравнению с прошлым сезоном. Конечно, у Хвичи ещё есть время прийти в себя, но наблюдать за таким перевоплощением грустно.
Напоследок — о «Зените». Питерцы стали чемпионами России три раза подряд, но, похоже, не наелись. Разговоры о том, что зенитовцев пора сбрасывать с трона, довольно быстро утихли. И хоть отрыв от преследователей в данный момент небольшой (4 очка), вряд ли кто-то сомневается в четвёртом кряду титуле «Зенита». Недавно команда Сергея Семака показательно прибила «Спартак» и «Динамо» с общим счётом 11:2. Какие тут могут быть вопросы?