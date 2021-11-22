8 итогов первого круга РПЛ. «Спартак» — команда-провал

Первый круг РПЛ позади! До зимней паузы командам ещё предстоит сыграть три тура, но промежуточные итоги можно подводить уже сейчас. Этим и займёмся.

Команда-сюрприз

Если бы первый круг закончился пораньше, можно было бы упомянуть «Нижний Новгород», который под руководством Александра Кержакова стал грозой топов. Но сейчас эта команда предсказуемо борется за выживание. Поэтому поговорим о «Сочи». В прошлом сезоне у южан уже был шикарный результат — пятое место в РПЛ и первое в истории участие в еврокубках. Сочинцы вышли в Лигу конференций, откуда, правда, моментально вылетели. Летом состав сильно перестроился, и из команды ушли несколько сильных игроков, среди которых Антон Заболотный и Миха Мевля. Замену им вроде бы нашли, но казалось, что в новом сезоне будет гораздо тяжелее. На деле же «Сочи» стал играть ещё лучше. Сейчас команда третья в РПЛ — выше только «Динамо» и «Зенит».

Игрок-открытие

Тут всё предсказуемо. Речь о Гамиде Агаларове. Летом 21-летний нападающий вернулся в «Уфу» из аренды в ФНЛ и внезапно оказался элитным бомбардиром на уровне РПЛ. У Гамида сумасшедшая результативность (13 голов в 15 матчах), а главное — эффективность. «Уфа» не самая атакующая команда в нашем чемпионате, так что Агаларов забивает практически всё, что удаётся создать. Вряд ли кто-то удивится, если зимой форварда купит один из грандов РПЛ. Проиграет в этом случае только «Уфа», которая без голов Агаларова вполне может вылететь в ФНЛ.

Главный командный провал

Здесь претендентов сразу несколько. Выделяются «Рубин», который после успешного сезона барахтается в середине таблицы, и «Химки», которые вообще опустились до борьбы за выживание. Но отдадим эту почётную номинацию «Спартаку». Ещё полгода назад красно-белые были главным конкурентом «Зенита» в РПЛ и торжественно провожали Доменико Тедеско, которому удалось вернуть команду в лидеры чемпионата. Затем пришёл Руй Витория и всё посыпалось. Сейчас «Спартак» занимает 10-е место в таблице — для красно-белых это худший итог первого круга в российской истории. А ведь в следующем году клубу исполнится 100 лет. В таком положении будет не до празднования. Настоящая катастрофа.

Главный командный прорыв

Конечно, «Динамо». Бело-голубые ещё в прошлом сезоне показывали симпатичный футбол, но остались без еврокубков. Сейчас всё иначе: результаты стали более стабильными, и команда заслуженно занимает второе место в таблице. Для динамовцев это лучший результат к середине сезона в российскую эпоху. Спасибо надо сказать Сандро Шварцу, который сделал команду смелее и ярче. Теперь бело-голубые уступают только «Зениту», причём отставание совсем небольшое — всего 4 очка. Пора в Лигу чемпионов?

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Лучший легионер

Ещё одна номинация с несколькими претендентами. Здесь уже привычно присутствует Сердар Азмун, также на ум приходит новый бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба.

Но выше поставим Матео Касьерру. Критерий — соотношение цены и качества. Летом колумбийского форварда, которого никто в России не знал, всего за € 1,2 млн взяли на замену Антону Заболотному. Сказать, что Матео оказался не хуже, — ничего не сказать. Касьерра забивает практически столько же, сколько играет (7 голов в 8 матчах). А ещё встречу с этим форвардом надолго запомнит Игорь Акинфеев, получивший от него два мяча в недавней встрече.

Самый прогрессирующий игрок

Выбор, как всегда, велик. А назовём Чидеру Эджуке. После трансфера в ЦСКА за вингером закрепилось клеймо бегунка, который может обвести пару человек, но неспособен отдать ключевой пас или решить момент в одиночку. Сейчас мы видим совсем другого Эджуке — не просто дриблёра, а полноценного лидера команды, через которого строится вся атакующая игра. У Чидеры достойная статистика: 6 результативных баллов (4 гола, 2 ассиста) в 15 матчах. ЦСКА пока не впечатляет, но яркими вспышками в первой половине сезона армейцы во многом обязаны именно Эджуке.

Главный персональный провал

Специальная номинация для Хвичи Кварацхелии. В прошлом сезоне казалось, что в РПЛ появился настоящий бриллиант, готовый в ближайшее время уехать в европейский топ-чемпионат за пару десятков миллионов евро. Летом всё к этому и шло, но трансфер не состоялся. И Хвича приуныл. Вместо того чтобы продолжать разрывать и набивать себе цену, Кварацхелия превратился в собственную тень, что сильно сказалось на результатах «Рубина». Всего два результативных действия в 12 матчах РПЛ — абсолютный крах по сравнению с прошлым сезоном. Конечно, у Хвичи ещё есть время прийти в себя, но наблюдать за таким перевоплощением грустно.

Ожидаемый лидер