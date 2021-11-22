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14:16 (мск), источник: Sports.Ru

Глава «Уфы»: Предложения по Агаларову сыплются на нас, их очень много. Но сейчас мы ничего не рассматриваем

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о возможном трансфере нападающего Гамида Агаларова.

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Источник: ФК "Уфа"
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«Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем.

Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше.

Мы видим статьи, которые публикуются с посылом “а вдруг он сдуется”. Ну вот давайте посмотрим — а вдруг. Мы уверены, что такого не будет, но если кто-то излагает такие мнения журналистам, то пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать», — сказал Мурзагулов.

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