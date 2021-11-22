Ашот Хачатурянц стал президентом РПЛ
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц единогласно избран на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) сроком на пять лет, сообщила пресс-служба организации.
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц единогласно избран на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) сроком на пять лет, сообщила пресс-служба организации.
Он был единственным зарегистрированным кандидатом.
5 октября эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял лигу с 2007 года. Также новым президентом была представлена концепция стратегического развития.
«22 ноября на Общем собрании РПЛ состоялись выборы президента лиги, — говорится на сайте РПЛ.— Ашот Хачатурянц, исполнявший обязанности президента РПЛ с 5 октября, был единственным зарегистрированным кандидатом. Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Ашота Рафаиловича новым президентом лиги сроком на пять лет».
Господин Хачатурянц также представил клубам концепцию стратегического развития. В нее вошли разработка стратегии РПЛ, поддержка клубов в кризисных условиях, работа с основным вещателем РПЛ, цифровизация внутренних процессов лиги, привлечение новой аудитории и работа с восприятием бренда, развитие платформы для обмена опытом между клубами и лигами.
«Согласно проекту, на разработку и утверждение стратегии развития РПЛ отведено три-четыре месяца. Клубы приняли основу проекта и договорились подготовить свои предложения по концепции», — говорится в Telegram РПЛ.
Ранее «Ъ» писал о версии, что Сергей Прядкин ушел с поста президента РПЛ, столкнувшись с угрозой вотума недоверия со стороны клубов. Он неоднократно сталкивался с жесткой критикой в свой адрес со стороны клубных руководителей.